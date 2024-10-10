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В столичных Совских прудах вода стала красной: что показали исследования и есть ли опасность для киевлян

В столичных Совских прудах вода стала красной: что показали исследования и есть ли опасность для киевлян

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 12:17  •  3851 просмотра

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В верхнем каскаде Совских прудов обнаружена розово-бурая вода из-за галобактерий. КП "Плесо" провело исследование и уверяет, что ситуация под контролем, а бактерии безопасны для людей.

В столичных Совских прудах покраснела вода.  В КП "Плесо" заявили, что уже проведено исследование - ситуация под контролем, а необычный цвет воды вызвали галобактерии, которые безопасны для людей, передает УНН.

Детали

Специалисты КП "Плесо" вместе с мобильной лабораторией провели исследование воды в верхнем каскаде Совских прудов после обращения жителей о загрязнении.

"Вот что показали анализы:

- вода имеет умеренную токсичность (индекс 0,48), что не представляет опасности для живых организмов.

- в воде обнаружено высокое содержание солей - более 1000 мг/дм³, что не несет угрозы для живых организмов, однако может влиять на экологическое состояние водоема.

- превышение норм зафиксировано только по солям, а показатели потребления кислорода немного выше нормы.

- розово-бурый оттенок воды вызвали галобактерии - микроорганизмы, живущие в соленой воде. Они безопасны для людей и не содержат вредных патогенов", - говорится в сообщении.

Добавим

КП "Плесо" отмечает, что галобактерии являются естественными обитателями водоемов с высокой минерализацией. Они не вредят здоровью людей, не представляют угрозы для животных и других организмов. Хотя из-за их присутствия вода имеет розовый оттенок, это явление не является вредным и давно известно ученым. Подобные бактерии можно найти в водоемах с похожими условиями по всему миру.

В КП заверили, что продолжают мониторинг ситуации для обеспечения экологической безопасности водоема и своевременного реагирования на возможные изменения.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Киев
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