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У столиці заборонять в'їзд вантажівок під час повітряної тривоги 

Київ • УНН

 • 845129 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. З 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до столиці під час повітряної тривоги буде заборонено, відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Контролювати зупинку транспорту загальною масою понад 4,5 тонни буде Нацгвардія та поліція, пише УНН з посиланням на КМДА в Telegram.

Цитата

"Із 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста Києва. Ідеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни. Національна гвардія спільно з управліннями патрульної поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто", -йдеться в повідомленні.

Доповнення

Згідно з рішенням столичної Ради оборони з 22 травня у разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху. 

Через численні скарги та зафіксовані випадки щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки, у столиці мають проінспектувати усі бомбосховища на предмет доступ до захисних споруд цивільного захисту.

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