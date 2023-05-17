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В столице запретят въезд грузовиков во время воздушной тревоги

В столице запретят въезд грузовиков во время воздушной тревоги

Киев • УНН

 • 845124 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. С 22 мая заезд крупногабаритного транспорта в столицу во время воздушной тревоги будет запрещен, соответствующее решение принял Совет обороны города Киева. Контролировать остановку транспорта общей массой более 4,5 тонны будет Нацгвардия и полиция, пишет УНН со ссылкой на КГГА в Telegram.

Цитата

"С 22 мая заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги будет запрещен. Соответствующее решение сегодня принял Совет обороны города Киева. Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонны. Национальная гвардия совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области будет обеспечивать контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город", - говорится в сообщении.

Дополнение

Согласно решению столичного Совета обороны с 22 мая в случае воздушной тревоги КП "Киевпастранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку возле ближайшего укрытия для населения, размещенного по маршруту движения. 

Из-за многочисленных жалоб и зафиксированных случаев закрытых укрытий во время последней ракетной атаки, в столице должны проинспектировать все бомбоубежища на предмет доступа к защитным сооружениям гражданской защиты.

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