В столице запретят въезд грузовиков во время воздушной тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. С 22 мая заезд крупногабаритного транспорта в столицу во время воздушной тревоги будет запрещен, соответствующее решение принял Совет обороны города Киева. Контролировать остановку транспорта общей массой более 4,5 тонны будет Нацгвардия и полиция, пишет УНН со ссылкой на КГГА в Telegram.
Цитата
"С 22 мая заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги будет запрещен. Соответствующее решение сегодня принял Совет обороны города Киева. Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонны. Национальная гвардия совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области будет обеспечивать контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город", - говорится в сообщении.
Дополнение
Согласно решению столичного Совета обороны с 22 мая в случае воздушной тревоги КП "Киевпастранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку возле ближайшего укрытия для населения, размещенного по маршруту движения.
Из-за многочисленных жалоб и зафиксированных случаев закрытых укрытий во время последней ракетной атаки, в столице должны проинспектировать все бомбоубежища на предмет доступа к защитным сооружениям гражданской защиты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Регистрацию водителей грузовиков в еЧерги запустят с 8 мая