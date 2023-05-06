Реєстрацію водіїв вантажівок до єЧерги запустять з 8 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Реєстрація водіїв вантажівок до єЧерги буде доступна з 8 травня. Про це повідомляє Міністерство відновлення України, передає УНН.
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«Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок буде доступна 8 травня (понеділок) на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що водії зможуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед 16 доступних. А саме:
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- «Ягодин – Дорогуськ»
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- «Рава-Руська – Хребенне»
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- «Краківець – Корчова»
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- «Шегині – Медика»
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- «Ужгород – Вишнє-Нємецьке»
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- «Порубне – Сірет»
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- «Тиса (Чоп) – Захонь»
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- «Рені – Джюрджюлешть»
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- «Орлівка – Ісакча»
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- «Могилів-Подільський – Отач»
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- «Устилуг – Зосин»
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- «Нижанковичі – Мальховіце»
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- «Дяково – Халмеу»
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- «Старокозаче – Білгород-Дністровський»
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- «Мамалига – Крива»
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- «Виноградівка – Вулкенєшть»
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Зазначається, що інструкції для реєстрації доступні за посиланням трьома мовами: українською, англійською, польською.
«Невдовзі можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами», - ідеться в повідомленні.