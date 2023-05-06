Регистрация водителей грузовиков в "єЧерга" запустят с 8 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Регистрация водителей грузовиков в "єЧерга" будет доступна с 8 мая. Об этом сообщает Министерство восстановления Украины, передает УНН.
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«Услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков будет доступна 8 мая (понедельник) на сайте echerha.gov.ua или в мобильном приложении «єЧерга», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что водители смогут выбрать наиболее удобный пункт пропуска среди 16 доступных. А именно:
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- «Ягодин – Дорогуск»
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- «Рава-Русская – Хребенне»
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- «Краковец – Корчёва»
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- «Шегини – Медика»
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- «Ужгород – Вишне-Немецке»
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- «Порубное – Сирет»
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- «Тиса (Чоп) – Захонь»
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- «Ренни – Джюрджюлешть»
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- «Орловка – Исакча»
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- «Могилев-Подольский – Отач»
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- «Устилуг – Зосин»
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- «Нижанковичи – Мальховице»
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- «Спасибо – Халмеу»
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- «Староказаче – Белгород-Днестровский»
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- «Мамалыга – Крива»
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- «Виноградовка – Вулкенешть»
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Отмечается, что инструкции для регистрации доступны по ссылке на трех языках: украинском, английском, польском.
«Вскоре можно будет воспользоваться инструкциями на венгерском, румынском, турецком и словацком языках», - говорится в сообщении.