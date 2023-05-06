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Регистрация водителей грузовиков в "єЧерга" запустят с 8 мая

Киев • УНН

 • 1486892 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Регистрация водителей грузовиков в "єЧерга" будет доступна с 8 мая. Об этом сообщает Министерство восстановления Украины, передает УНН.

Цитата

«Услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков будет доступна 8 мая (понедельник) на сайте echerha.gov.ua или в мобильном приложении «єЧерга», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что водители смогут выбрать наиболее удобный пункт пропуска среди 16 доступных. А именно:

  • «Ягодин – Дорогуск»
  • «Рава-Русская – Хребенне»
  • «Краковец – Корчёва»
  • «Шегини – Медика»
  • «Ужгород – Вишне-Немецке»
  • «Порубное – Сирет»
  • «Тиса (Чоп) – Захонь»
  • «Ренни – Джюрджюлешть»
  • «Орловка – Исакча»
  • «Могилев-Подольский – Отач»
  • «Устилуг – Зосин»
  • «Нижанковичи – Мальховице»
  • «Спасибо – Халмеу»
  • «Староказаче – Белгород-Днестровский»
  • «Мамалыга – Крива»
  • «Виноградовка – Вулкенешть»

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Отмечается, что инструкции для регистрации доступны по ссылке на трех языках: украинском, английском, польском.

«Вскоре можно будет воспользоваться инструкциями на венгерском, румынском, турецком и словацком языках», - говорится в сообщении.

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