В Україні запустили додаток для полегшення перетину кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В Україні розпочала роботу електронна система єЧерга, яка полегшить проходження пунктів пропуску, повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.
Деталі
Електронна система єЧерга запускається на 16 пунктах пропуску в західному напрямку. Після реєстрації у застосунку користувачу надходить повідомлення про його статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.
Перевагами єЧерги для українців є простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача, значна економія часу.
Перевагами для бізнесу є зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх.
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“єЧерга стане універсальною системою для всіх видів транспорту. З наступного тижня нею зможуть користуватися водії вантажівок, з липня – водії автобусів, з серпня – власники легкових авто. Наша мета – зробити перетин кордону максимально швидким та зручним” - повідомив Шмигаль.
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