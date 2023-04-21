ISW: росія має намір зберегти митні пункти пропуску з незаконно анексованими східними регіонами України з міркувань безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. росія має намір зберегти митні пункти пропуску з незаконно анексованими східними регіонами України з міркувань безпеки. Про це пише УНН з посиланням на щоденний аналіз Інституту вивчення війни.
Деталі
Як зазначається, накази путіна свідчать про те, що росія має намір зберегти митні пункти пропуску з незаконно анексованими східними регіонами України з міркувань безпеки. Раніше ISW повідомляв, що російські блокпости значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області.
"Неспроможність Кремля реалізувати значущу інтеграційну політику та захистити окуповані території України, ймовірно, підриває здатність росії забезпечити війська на лінії фронту", - йдеться в аналізі.
Також зазначається, що путін, ймовірно, намагається виправити затримки поставок боєприпасів шляхом розширення штату, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, і не думає про можливість усунення цих блокпостів.
"Раніше росія посилила заходи безпеки та інспекції навколо керченського мосту, кремль, ймовірно, продовжує використовувати ці контрольно-пропускні пункти з аналогічних міркувань безпеки", - пишуть в Інституті вивчення війни.
До того ж, кремль також може використовувати ці блокпости, щоб запобігти масовому переміщенню чоловіків з окупованої території України, які рятуються від примусової мобілізації, та для того, щоб зупинити втечу російського мобілізованого персоналу до росії.
"Існування цих контрольно-пропускних пунктів ще більше підкреслює, що російські чиновники не вважають жителів окупованої території України громадянами росії та керують як окупаційна влада, якою вони є, незважаючи на постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною росії", - підсумували в Інституті вивчення війни.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: росія проводить масштабну перебудову органів безпеки