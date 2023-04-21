ISW: россия намерена сохранить таможенные пункты пропуска с незаконно аннексированными восточными регионами Украины из соображений безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. россия намерена сохранить таможенные пункты пропуска с незаконно аннексированными восточными регионами Украины из соображений безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на ежедневный анализ Института изучения войны.
Детали
Как отмечается, приказы Путина свидетельствуют о том, что россия намерена сохранить таможенные пункты пропуска с незаконно аннексированными восточными регионами Украины из соображений безопасности. Ранее ISW сообщал, что российские блокпосты значительно замедляют поставки российских боеприпасов на передовую в Донецкой области.
"Неспособность Кремля реализовать значимую интеграционную политику и защитить оккупированные территории Украины, вероятно, подрывает способность россии обеспечить войска на линии фронта", - говорится в анализе.
Также отмечается, что путин, вероятно, пытается исправить задержки поставок боеприпасов путем расширения штата, чтобы ускорить проверки на пунктах пропуска, и не думает о возможности устранения этих блокпостов.
"Ранее россия усилила меры безопасности и инспекции вокруг керченского моста, кремль, вероятно, продолжает использовать эти контрольно-пропускные пункты из аналогичных соображений безопасности", - пишут в Институте изучения войны.
К тому же, кремль также может использовать эти блокпосты, чтобы предотвратить массовое перемещение мужчин с оккупированной территории Украины, спасающихся от принудительной мобилизации, и для того, чтобы остановить бегство российского мобилизованного персонала в россию.
"Существование этих контрольно-пропускных пунктов еще больше подчеркивает, что российские чиновники не считают жителей оккупированной территории Украины гражданами россии и управляют как оккупационная власть, которой они являются, несмотря на постоянные заявления о том, что незаконно аннексированные территории - это часть россии", - подытожили в Институте изучения войны.
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