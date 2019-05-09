У столиці відбулася ще одна акція до 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Києві відбулася альтернативна акція "Український безсмертний полк" - на Софійській площі - паралельно із заходами у Парку Слави. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення у Facebook народного депутата Олега Ляшка.
На акцію "Український безсмертний полк" прийшли ветерани війни на Донбасі, щоб вшанувати загиблих побратимів, а також ветерани Другої світової війни.
Присутні тримали у руках портрети полеглих, українські прапори.
Нагадаємо, 9 травня зранку учасники акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуто!" пройшли центром Києва. Згодом учасники "Безсмертного полку" розпочали мітинг у парку Вічної Слави.
Паралельно у центрі Києва пройшла акція "Безсмертний Грут".