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У столиці відбулася ще одна акція до 9 травня

У столиці відбулася ще одна акція до 9 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У Києві відбулася альтернативна акція "Український безсмертний полк" - на Софійській площі - паралельно із заходами у Парку Слави. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення у Facebook народного депутата Олега Ляшка.

На акцію "Український безсмертний полк" прийшли ветерани війни на Донбасі, щоб вшанувати загиблих побратимів, а також ветерани Другої світової війни.

Присутні тримали у руках портрети полеглих, українські прапори.

Нагадаємо, 9 травня зранку учасники акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуто!" пройшли центром Києва. Згодом учасники "Безсмертного полку" розпочали мітинг у парку Вічної Слави.

Паралельно у центрі Києва пройшла акція "Безсмертний Грут".

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