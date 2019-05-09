В столице состоялась еще одна акция к 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Киеве состоялась альтернативная акция "Украинский бессмертный полк" - на Софийской площади - параллельно с мероприятиями в Парке Славы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение в Facebook народного депутата Олега Ляшко.
На акцию "Украинский бессмертный полк" пришли ветераны войны на Донбассе, чтобы почтить погибших собратьев, а также ветеранов Второй мировой войны.
Собравшиеся держали в руках портреты погибших, украинские флаги.
Напомним, 9 мая утром участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто!" прошли по центру Киева. Позже участники "Бессмертного полка" начали митинг в парке Вечной Славы.
Параллельно в центре Киева прошла акция "Бессмертный Грут".