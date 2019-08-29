У столиці вбили таксиста
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Києві вбили таксиста. Його тіло виявили поряд з Кільцевою дорогою. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка 1997 року народження, який працював таксистом, виявили поряд із зупинкою громадського транспорту “Південна Борщагівка” на Кільцевій дорозі. На шиї вбитого колота рана.
Через деякий час на одній з вулиць Святошинського району виявлено автомобіль, на якому працював покійний. У салоні виявлені сліди крові.
Розглядається версія, що вбивство було скоєне під час пограбування.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, на Одещині вбили виховательку дитячого садка.