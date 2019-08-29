В столице убили таксиста
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Киеве убили таксиста. Его тело обнаружили рядом с Кольцевой дорогой. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Тело мужчины 1997 года рождения, который работал таксистом, обнаружили рядом с остановкой общественного транспорта “Южная Борщаговка” на Кольцевой дороге. На шее убитого колотая рана.
Через некоторое время на одной из улиц Святошинского района обнаружен автомобиль, на котором работал покойный. В салоне обнаружены следы крови.
Рассматривается версия, что убийство было совершено во время ограбления.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, в Одесской области убили воспитательницу детского сада.