В столице убили таксиста

Тело мужчины 1997 года рождения, который работал таксистом, обнаружили рядом с остановкой общественного транспорта “Южная Борщаговка” на Кольцевой дороге. На шее убитого колотая рана.

Через некоторое время на одной из улиц Святошинского района обнаружен автомобиль, на котором работал покойный. В салоне обнаружены следы крови.

Рассматривается версия, что убийство было совершено во время ограбления.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал УНН, в Одесской области убили воспитательницу детского сада.