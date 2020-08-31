У столиці робочий тиждень розпочався із заторів

Так, затори спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського, проспекті Любомира Гузара, Відрадному проспекті, Великій Окружній дорозі, проспекті Голосіївському, Наддніпрянському шосе, вулиці Жилянській, Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Олени Теліги, проспекті Правди, вулиці Богатирській, вулиці Новокостянтинівській, вулиці Набережно-Луговій та вулиці Саксаганського.

На лівому березі у заторах стоїть Броварський проспект, проспект Соборності, Дарницьке шосе, проспект Миколи Бажана.

Рух Північним мостом, Південним мостом, Мостом Метро, мостом Патона та Дарницьким мостом ускладнено у сторону правого берега.

Нагадаємо, кінець літа в Україні буде сухим і спекотним - місцями до 36 градусів тепла вдень.