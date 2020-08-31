Від 14° до 36° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Кінець літа в Україні буде сухим і спекотним - місцями до 36 градусів тепла вдень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, 31 серпня в Україні без опадів. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°; вдень 29-34°, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях до 36°, на крайньому заході країни 25-28°.
У Київській області 31 серпня без опадів. Температура вночі 16-19°, вдень 30-33°.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.