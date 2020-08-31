От 14° до 36° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Конец лета в Украине будет сухим и жарким - местами до 36 градусов тепла днем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, 31 августа в Украине без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 29-34°, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях до 36°, на крайнем западе страны 25-28°.
В Киевской области 31 августа без осадков. Температура ночью 16-19°, днем 30-33°.
Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.