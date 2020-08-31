В столице рабочая неделя началась с пробок

Так, пробки наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Любомира Гузара, Отрадном проспекте, Большой Окружной дороге, проспекте Голосеевском, Надднепрянском шоссе, улице Жилянской, Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улице Елены Телиги, проспекте Правды, улице Богатырской, улице Новоконстантиновской, улице Набережно-Луговой и улице Саксаганского.

На левом берегу в пробках стоит Броварской проспект, проспект Соборности, Дарницкое шоссе, проспект Бажана.

Движение Северным мостом, Южным мостом, Мостом Метро, мостом Патона и Дарницким мостом затруднено в сторону правого берега.

Напомним, конец лета в Украине будет сухим и жарким - местами до 36 градусов тепла днем.