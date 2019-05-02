У столиці прорвало водопровід: без гарячої води залишилось 20 будинків та дитсадок

КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні у Святошинському районі по вул. Симиренка, 7б стався прорив гарячого водопроводу, внаслідок чого в розмитому ґрунті опинились два автомобілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на комунальне підприємство "Київтеплоенерго".