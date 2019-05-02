У столиці прорвало водопровід: без гарячої води залишилось 20 будинків та дитсадок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні у Святошинському районі по вул. Симиренка, 7б стався прорив гарячого водопроводу, внаслідок чого в розмитому ґрунті опинились два автомобілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на комунальне підприємство "Київтеплоенерго".
За інформацією свідків, витік води стався о 6 годині ранку. Згідно з даними комунальних служб, труба з гарячою водою не була в аварійному стані.
"Аварійні бригади КП "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження протягом 20 хвилин. Виток теплоносія назовні, спричинив розмиття ґрунту та пошкодження газону. В зону пошкодження потрапили два автомобілі, що були припарковані на газоні. Наразі автомобілі евакуйовані", - йдеться у повідомленні.
За інформацією, через пошкодження тимчасово без гарячого водопостачання залишається 21 будинок, з них: 20 житлових будинків та 1 дитячий садок.
Ремонтні роботи заплановано завершити до ранку 3 травня. Після чого послуги з гарячого водопостачання будуть відновлені.
Нагадаємо, у Києві затопило двори одного з житлових комплексів.