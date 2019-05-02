В столице прорвало водопровод: без горячей воды осталось 20 домов и детсад
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня в Святошинском районе Киева по ул. Симиренко, 7б произошел прорыв горячего водопровода, в результате чего в размытом грунте оказались два автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".
По информации свидетелей, утечка воды произошла в 6:00 утра. Согласно данным коммунальных служб, труба с горячей водой не была в аварийном состоянии.
"Аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение в течение 20 минут. Утечка теплоносителя наружу, вызвала размытие грунта и повреждение газона. В зону повреждения попали два автомобиля, припаркованные на газоне. Сейчас автомобили эвакуированы", - говорится в сообщении.
По информации, из-за повреждения временно без горячего водоснабжения остается 21 дом, из них: 20 жилых домов и 1 детский сад.
Ремонтные работы планируется завершить до утра 3 мая. После чего услуги по горячему водоснабжению будут восстановлены.
Напомним, в Киеве затопило дворы одного из жилых комплексов.