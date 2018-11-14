У Києві затопило двори одного з житлових комплексів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Вулиці в дворах житлового комплексу, що на вулиці Регенераторній в Дніпровському районі столиці, залило водою. Про це повідомляють користувачі соцмереж, передає УНН.
У Facebook з’явився допис з фотографією затоплених вулиць житлового комплексу.
“Нічого цікавого, гортайте далі. На вулиці −4”, — прокоментував фото автор допису.
Вода піднялася вище бордюрів і щільно вкрила дорожне покриття.
У обслуговуючій компанії ЖК кореспонденту УНН повідомили, що аварія сталася на ділянці, яка не в зоні їхньої відповідальності.
“Відбувся прорив холодного водопроводу. Це не наші мережі, ми їх не обслуговуємо”, — сказали в компанії.
За їхньою інформацією, було викликано аварійну службу і вже відбувається ліквідація прориву.
Як повідомляв УНН, у вівторок 13 листопада в Києві біля станції метро “Олімпійська” прорвало трубу з гарячою водою. Внаслідок прориву ніхто не постраждав, однак провалилася частина дорожнього полотна разом з автівкою.