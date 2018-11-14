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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106123 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112491 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 149780 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144439 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136450 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128235 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141647 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киеве затопило дворы одного из жилых комплексов

В Киеве затопило дворы одного из жилых комплексов

Киев  •  УНН

 • 21314 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Улицы во дворах жилого комплекса по улице Регенераторной в Днепровском районе столицы, залило водой. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает УНН.

В Facebook появился сообщение с фотографией затопленных улиц жилого комплекса.

"Ничего интересного, листайте дальше. На улице -4", - прокомментировал фото автор сообщения.

Вода поднялась выше бордюров и плотно покрыла дорожное покрытие.

В обслуживающей компании ЖК корреспонденту УНН сообщили, что авария произошла на участке, который не в зоне их ответственности.

"Произошел прорыв холодного водопровода. Это не наши сети, мы их не обслуживаем", - сказали в компании.

По их информации, была вызвана аварийная служба, и уже происходит ликвидация прорыва.

Как сообщал УНН, во вторник 13 ноября в Киеве возле станции метро "Олимпийская" прорвало трубу с горячей водой. В результате прорыва никто не пострадал, однако провалилась часть дорожного полотна вместе с машиной.

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