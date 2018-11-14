В Киеве затопило дворы одного из жилых комплексов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Улицы во дворах жилого комплекса по улице Регенераторной в Днепровском районе столицы, залило водой. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает УНН.
В Facebook появился сообщение с фотографией затопленных улиц жилого комплекса.
"Ничего интересного, листайте дальше. На улице -4", - прокомментировал фото автор сообщения.
Вода поднялась выше бордюров и плотно покрыла дорожное покрытие.
В обслуживающей компании ЖК корреспонденту УНН сообщили, что авария произошла на участке, который не в зоне их ответственности.
"Произошел прорыв холодного водопровода. Это не наши сети, мы их не обслуживаем", - сказали в компании.
По их информации, была вызвана аварийная служба, и уже происходит ликвидация прорыва.
Как сообщал УНН, во вторник 13 ноября в Киеве возле станции метро "Олимпийская" прорвало трубу с горячей водой. В результате прорыва никто не пострадал, однако провалилась часть дорожного полотна вместе с машиной.