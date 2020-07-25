У столиці підстрелили двох студентів-іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На столичному Печерську двоє іноземних студентів отримали вогнепальні поранення через конфлікт з незнайомцем. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції міста Києва.
“Сьогодні вночі о 2:30 до поліції Києва надійшло повідомлення лікаря, що до медичного закладу звернулося двоє іноземців з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок. У ході відпрацювання цієї інформації поліцейські встановили, що потерпілі отримали поранення о 21:30 на вул. Коновальця, що в Печерському районі столиці. Під час конфлікту невідомий кілька разів з вогнепальної зброї вистрілив у бік чоловіків, в результаті чого двоє 20-річних студентів отримали незначні поранення ніг. Згодом вони самостійно звернулися до лікарняного закладу. Проте один з них відмовився від надання йому медичної допомоги”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що від написання будь-яких офіційних заяв потерпілі також відмовилися.
Зазначається, що на місці вчинення злочину поліцейські провели ряд першочергових слідчих дій. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини скоєного та осіб, причетних до цього.
Повідомляється, що зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито два кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 20 липня на столичному Подолі напали на студентів-іноземців.