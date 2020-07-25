В столице подстрелили двух студентов-иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. На столичном Печерске двое иностранных студентов получили огнестрельные ранения из-за конфликта с незнакомцем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции города Киева.
"Сегодня ночью в 2:30 в полицию Киева поступило сообщение врача, что в медицинское учреждение обратилось двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей. В ходе отработки этой информации полицейские установили, что пострадавшие получили ранения в 21:30 на ул. Коновальца, что в Печерском районе столицы. Во время конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног. Впоследствии они самостоятельно обратились в больничное учреждение. Однако один из них отказался от предоставления ему медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Указано, что от написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие также отказались.
Отмечается, что на месте совершения преступления полицейские провели ряд первоочередных следственных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного и лиц, причастных к этому.
Сообщается, что собранные сведения по данному факту внесении в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Печерского управления полиции открыто два уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 20 июля на столичном Подоле напали на студентов-иностранцев.