У столиці Філіппін стався землетрус магнітудою 5,2
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. За даними Геологічної служби США, у п’ятницю в столиці Філіппін стався землетрус магнітудою 5,2, а місцева влада попередила про можливі пошкодження та повторні поштовхи. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Неглибокий землетрус стався приблизно за 100 кілометрів на південь від Маніли у п'ятницю, о 8:24 ранку за місцевим часом, під чаского офісні працівники втекли зі своїх будівель.
Це призвело до зупинки рухупоїздів.
Згідно з даними Інституту сейсмології, тектонічний землетрус, епіцентр якого знаходився в провінції Батангас на південь від Маніли, очікує афтершоків і руйнувань.
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