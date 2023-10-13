У столиці Філіппін стався землетрус магнітудою 5,2

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Неглибокий землетрус стався приблизно за 100 кілометрів на південь від Маніли у п'ятницю, о 8:24 ранку за місцевим часом, під чаского офісні працівники втекли зі своїх будівель.

Це призвело до зупинки рухупоїздів.

Згідно з даними Інституту сейсмології, тектонічний землетрус, епіцентр якого знаходився в провінції Батангас на південь від Маніли, очікує афтершоків і руйнувань.

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