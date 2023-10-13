В столице Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,2
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. По данным Геологической службы США, в пятницу в столице Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,2, а местные власти предупредили о возможных повреждениях и повторных толчках. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Неглубокое землетрясение произошло примерно в 100 километрах к югу от Манилы в пятницу, в 8:24 утра по местному времени, под чаского офисные работники сбежали из своих зданий.
Это привело к остановке движения поездов.
Согласно данным Института сейсмологии, тектоническое землетрясение, эпицентр которого находился в провинции Батангас к югу от Манилы, ожидает афтершоков и разрушений.