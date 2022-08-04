У столичному метро невідомий розпилив сльозогінний газ - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У переході до станції метро «Площа Льва Толстого» столичного метрополітену невідомий розпилив жінці в обличчя газ. Про це йдеться в повідомленні ГУ Національної поліції у Києві, передає УНН.
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До поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про те, що невідомий у переході до станції метро «Площа Льва Толстого» розпилив їй в обличчя сльозогінний газ. Зі слів потерпілої, чоловік вчинив такі дії без очевидних на те причин. У результаті речовина потрапила і на інших пасажирів, які перебували на платформі.
На місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини інциденту, опитують свідків та розшукують порушника.
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