У столичному метро невідомий розпилив сльозогінний газ - поліція

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До поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про те, що невідомий у переході до станції метро «Площа Льва Толстого» розпилив їй в обличчя сльозогінний газ. Зі слів потерпілої, чоловік вчинив такі дії без очевидних на те причин. У результаті речовина потрапила і на інших пасажирів, які перебували на платформі.

На місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини інциденту, опитують свідків та розшукують порушника.

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У деяких містах України повідомляють про замінування залізничних вокзалів, автовокзалів та ринків.