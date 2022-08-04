В столичном метро неизвестный распилил слезоточивый газ - полиция

Детали

В полицию Киева от женщины поступило сообщение о том, что неизвестный в переходе к станции метро «Площадь Льва Толстого» распилил ей в лицо слезоточивый газ. По словам потерпевшей, мужчина совершил такие действия без очевидных причин. В результате вещество попало и на других пассажиров, находившихся на платформе.

На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и разыскивают нарушителя.

Напомним

В некоторых городах Украины сообщают о заминировании железнодорожных вокзалов, автовокзалов и рынков.