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В столичном метро неизвестный распилил слезоточивый газ - полиция

В столичном метро неизвестный распилил слезоточивый газ - полиция

Киев • УНН

 • 187710 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В переходе к станции метро «Площадь Льва Толстого» столичного метрополитена неизвестный распилил женщине в лицо газ. Об этом говорится в сообщении ГУ Национальной полиции в Киеве, передает УНН.

Детали

В полицию Киева от женщины поступило сообщение о том, что неизвестный в переходе к станции метро «Площадь Льва Толстого» распилил ей в лицо слезоточивый газ. По словам потерпевшей, мужчина совершил такие действия без очевидных причин. В результате вещество попало и на других пассажиров, находившихся на платформе.

На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и разыскивают нарушителя.

Напомним

В некоторых городах Украины сообщают о заминировании железнодорожных вокзалов, автовокзалов и рынков.

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