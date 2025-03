У стилі Брежнєва: у США відреагували на поцілунок Юнкером Трампа

Після зустрічі з Юнкером в Білому домі у середу і обіцянкою вирішити розбіжності з питань торгівлі між ЄС і США Трамп опублікував в Twitter фотографію себе під час обійм з Юнкером, який цілує президента США.

"Очевидно, що Європейський Союз, представлений Юнкером, і Сполучені Штати, представлені мною, люблять один одного!" - написав Трамп.

Видання відзначає, що лише 11 днів тому Трамп назвав ЄС одним з найбільших ворогів Америки.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 липня 2018 р.