У стилі Брежнєва: у США відреагували на поцілунок Юнкером Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, можливо, і трималася за руки з президентом США Дональдом Трампом, але президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вирішив діяти в стилі Леоніда Брежнєва. Про це пише Politico, передає УНН.
Після зустрічі з Юнкером в Білому домі у середу і обіцянкою вирішити розбіжності з питань торгівлі між ЄС і США Трамп опублікував в Twitter фотографію себе під час обійм з Юнкером, який цілує президента США.
"Очевидно, що Європейський Союз, представлений Юнкером, і Сполучені Штати, представлені мною, люблять один одного!" - написав Трамп.
Видання відзначає, що лише 11 днів тому Трамп назвав ЄС одним з найбільших ворогів Америки.
Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 липня 2018 р.