У стилі Брежнєва: у США відреагували на поцілунок Юнкером Трампа

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Київ • УНН

 • 11713 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей, можливо, і трималася за руки з президентом США Дональдом Трампом, але президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вирішив діяти в стилі Леоніда Брежнєва. Про це пише Politico, передає УНН.

Після зустрічі з Юнкером в Білому домі у середу і обіцянкою вирішити розбіжності з питань торгівлі між ЄС і США Трамп опублікував в Twitter фотографію себе під час обійм з Юнкером, який цілує президента США.

"Очевидно, що Європейський Союз, представлений Юнкером, і Сполучені Штати, представлені мною, люблять один одного!" - написав Трамп.

Видання відзначає, що лише 11 днів тому Трамп назвав ЄС одним з найбільших ворогів Америки.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 липня 2018 р.

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