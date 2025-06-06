В росії заявили про атаку на район Саратова та Енгельса (відео)
Київ • УНН
У ніч на 6 червня російські міста Саратов та Енгельс були атаковані ударними безпілотниками. Зафіксовано вибухи та займання, ймовірно атаковано нафтопереробний завод.
У ніч на 6 червня ударні безпілотники обстріляли російські міста Саратов та Енгельс. Пролунали вибухи, зафіксовано займання. Ймовірно атаковано місцевий нафтопереробний завод. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, Росавіацію, губернатора Саратовської області рф Романа Бусаргіна.
Деталі
За інформацією росЗМІ сталося займання внаслідок вибухів.
"В Енгельсі Саратовської області вибухи та пожежа. Місцеві жителі повідомляють про влучення в один із житлових комплексів", - йдеться у дописі.
Також росЗМІ з посиланням на місцевих жителів повідомили, що атаковано нафтопереробний завод (НПЗ)
Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден тимчасові обмеження на їх прийом та випуск запроваджено також в аеропорту Саратов
Підтвердив атаку губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.
Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА
За його словами, є пошкодження житлового багатоквартирного будинку.
Нагадаємо
Ввечері 05 червня, в районі міжнародного аеропорту Брянська (Росія) пролунали потужні вибухи, який ймовірно атакували Збройні сили України.
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