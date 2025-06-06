В росії заявили про атаку на район Саратова та Енгельса (відео)

У ніч на 6 червня ударні безпілотники обстріляли російські міста Саратов та Енгельс. Пролунали вибухи, зафіксовано займання. Ймовірно атаковано місцевий нафтопереробний завод. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, Росавіацію, губернатора Саратовської області рф Романа Бусаргіна.

За інформацією росЗМІ сталося займання внаслідок вибухів.

"В Енгельсі Саратовської області вибухи та пожежа. Місцеві жителі повідомляють про влучення в один із житлових комплексів", - йдеться у дописі.

Також росЗМІ з посиланням на місцевих жителів повідомили, що атаковано нафтопереробний завод (НПЗ)

Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден тимчасові обмеження на їх прийом та випуск запроваджено також в аеропорту Саратов