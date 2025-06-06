В росії заявили про атаку на район Саратова та Енгельса (відео)

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
5 червня, 16:58 • 30273 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
5 червня, 14:42 • 59068 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
5 червня, 14:25 • 59654 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
5 червня, 12:51 • 63075 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
5 червня, 11:49 • 68391 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

5 червня, 11:02 • 59164 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Ексклюзив
5 червня, 08:39 • 88595 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

5 червня, 08:35 • 63069 перегляди

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

5 червня, 06:46 • 49485 перегляди

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 67682 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.4м/с
74%
750мм
Популярнi новини

У Білому домі висить фото із зустрічі Зеленського з Венсом

5 червня, 19:47 • 13719 перегляди

Ворог розпочав наступ на Малинівку - DeepState

5 червня, 20:32 • 13434 перегляди

В Україні оголошено масштабну тривогу через загрозу комбінованого обстрілу

21:55 • 11525 перегляди

Масована атака на Київ: є постраждалі, влучання у багатоповерхівку, падіння уламків в різних районах

22:50 • 10728 перегляди

Масована атака росії: у Луцьку пролунали вибухи, а по Чернігову вдарили балістикою

01:00 • 13547 перегляди
Публікації

Замість зниження цін - зростання прибутків виробників: три місяці без маркетингу на фармринку

5 червня, 15:55 • 48780 перегляди

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 134692 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 144672 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 203327 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 243471 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Зеленський Володимир Олександрович

Фрідріх Мерц

Умєров Рустем Енверович

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Білий дім

Туреччина

Сполучені Штати Америки

Китайська Народна Республіка

Реклама
УНН Lite

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 102581 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 68379 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 112677 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 337858 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 179162 перегляди
Актуальне

Ґардіан

Шахед-136

Facebook

МіГ-29

Т-72

В росії заявили про атаку на район Саратова та Енгельса (відео)

Київ • УНН

 • 4578 перегляди

У ніч на 6 червня російські міста Саратов та Енгельс були атаковані ударними безпілотниками. Зафіксовано вибухи та займання, ймовірно атаковано нафтопереробний завод.

В росії заявили про атаку на район Саратова та Енгельса (відео)

У ніч на 6 червня ударні безпілотники обстріляли російські міста Саратов та Енгельс. Пролунали вибухи, зафіксовано займання. Ймовірно атаковано місцевий нафтопереробний завод. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, Росавіацію, губернатора Саратовської області рф Романа Бусаргіна.

Деталі

За інформацією росЗМІ сталося займання внаслідок вибухів.

"В Енгельсі Саратовської області вибухи та пожежа. Місцеві жителі повідомляють про влучення в один із житлових комплексів", - йдеться у дописі.

Також росЗМІ з посиланням на місцевих жителів повідомили, що атаковано нафтопереробний завод (НПЗ)

Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден тимчасові обмеження на їх прийом та випуск запроваджено також в аеропорту Саратов

- попередили в Росавіації.

Підтвердив атаку губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. 

Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА

- написав він у своєму Telegram.

За його словами, є пошкодження житлового багатоквартирного будинку.

Нагадаємо

Ввечері 05 червня, в районі міжнародного аеропорту Брянська (Росія) пролунали потужні вибухи, який ймовірно атакували Збройні сили України. 

Нові деталі унікальної спецоперації "Павутина": СБУ показала "свіжі" ексклюзивні кадри04.06.25, 16:54 • 11975 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Збройні сили України
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9