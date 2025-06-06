В россии заявили об атаке на район Саратова и Энгельса (видео)

В ночь на 6 июня ударные беспилотники обстреляли российские города Саратов и Энгельс. Прогремели взрывы, зафиксировано возгорание. Вероятно атакован местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, Росавиацию, губернатора Саратовской области рф Романа Бусаргина.

Детали

По информации росСМИ произошло возгорание в результате взрывов.

"В Энгельсе Саратовской области взрывы и пожар. Местные жители сообщают о попадании в один из жилых комплексов", - говорится в сообщении.

Также росСМИ со ссылкой на местных жителей сообщили, что атакован нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов - предупредили в Росавиации.

Подтвердил атаку губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА - написал он в своем Telegram.

По его словам, есть повреждения жилого многоквартирного дома.

Напомним

Вечером 05 июня, в районе международного аэропорта Брянска (Россия) прогремели мощные взрывы, который вероятно атаковали Вооруженные силы Украины.

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