В россии заявили об атаке на район Саратова и Энгельса (видео)
Киев • УНН
В ночь на 6 июня российские города Саратов и Энгельс были атакованы ударными беспилотниками. Зафиксированы взрывы и возгорания, вероятно атакован нефтеперерабатывающий завод.
В ночь на 6 июня ударные беспилотники обстреляли российские города Саратов и Энгельс. Прогремели взрывы, зафиксировано возгорание. Вероятно атакован местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, Росавиацию, губернатора Саратовской области рф Романа Бусаргина.
Детали
По информации росСМИ произошло возгорание в результате взрывов.
"В Энгельсе Саратовской области взрывы и пожар. Местные жители сообщают о попадании в один из жилых комплексов", - говорится в сообщении.
Также росСМИ со ссылкой на местных жителей сообщили, что атакован нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов
Подтвердил атаку губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА
По его словам, есть повреждения жилого многоквартирного дома.
Напомним
Вечером 05 июня, в районе международного аэропорта Брянска (Россия) прогремели мощные взрывы, который вероятно атаковали Вооруженные силы Украины.
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