У Києві 16 постраждалих внаслідок нічної атаки рф
Київ • УНН
Вночі 6 червня Київ зазнав комбінованої атаки РФ. Зафіксовано падіння уламків у різних районах, пошкоджено багатоповерхівку та інфраструктуру, 16 людей постраждали.
В ніч на п'ятницю, 06 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало 16 людей. Про це інформує Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
16 людей постраждали в столиці. 10 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці
Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу рф у ніч проти 06 червня, зафіксовано падіння уламків в кількох районах Києва, виникли пожежі, є влучання в багатоповерхівку, пошкоджено навчальний заклад, інфраструктуру.
Внаслідок ворожої атаки рф у Києві пошкоджено колії метро - КМВА06.06.25, 03:13 • 1988 переглядiв