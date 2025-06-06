В Киеве 16 пострадавших в результате ночной атаки рф

В ночь на пятницу, 06 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России. В результате вражеского обстрела пострадали 16 человек. Об этом информирует Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

16 человек пострадали в столице. 10 из них госпитализировали. Другим медики оказали помощь на месте - сообщил мэр столицы.

Напомним, в результате вражеского обстрела рф в ночь на 06 июня, зафиксировано падение обломков в нескольких районах Киева, возникли пожары, есть попадание в многоэтажку, повреждено учебное заведение, инфраструктура.

В результате вражеской атаки рф в Киеве повреждены пути метро - КГВА