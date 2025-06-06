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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
5 июня, 16:58 • 30191 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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В Киеве 16 пострадавших в результате ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Ночью 6 июня Киев подвергся комбинированной атаке РФ. Зафиксировано падение обломков в разных районах, повреждены многоэтажка и инфраструктура, 16 человек пострадали.

В Киеве 16 пострадавших в результате ночной атаки рф

В ночь на пятницу, 06 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России. В результате вражеского обстрела пострадали 16 человек. Об этом информирует Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

16 человек пострадали в столице. 10 из них госпитализировали. Другим медики оказали помощь на месте

- сообщил мэр столицы.

Напомним, в результате вражеского обстрела рф в ночь на 06 июня, зафиксировано падение обломков в нескольких районах Киева, возникли пожары, есть попадание в многоэтажку, повреждено учебное заведение, инфраструктура.

В результате вражеской атаки рф в Киеве повреждены пути метро - КГВА06.06.25, 03:13 • 1984 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев
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