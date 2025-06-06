На Київщині через ворожий удар пошкоджено колії: деякі поїзди змінять маршрут

У Київській області внаслідок атаки рф пошкоджено залізничні колії, низка поїздів змінять маршрут, повідомили в Укрзалізниці у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Обстрілом пошкоджено колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки по станції Видубичі)