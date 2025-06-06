На Київщині через ворожий удар пошкоджено колії: деякі поїзди змінять маршрут
Київ • УНН
Обстрілом пошкоджено колії на Київщині. Низка поїздів трипільського напрямку прямуватимуть через Фастів, можливі затримки до 90 хвилин.
У Київській області внаслідок атаки рф пошкоджено залізничні колії, низка поїздів змінять маршрут, повідомили в Укрзалізниці у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
Обстрілом пошкоджено колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки по станції Видубичі)
За даними компанії, йдеться про наступні напрямки:
На Київ:
- 785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ;
- 79 Дніпро - Львів;
- 119 Дніпро - Хелм;
- 37 Запоріжжя - Київ;
З Києва:
- 732 Київ - Запоріжжя;
- 44 Івано-Франківськ - Черкаси.
"В результаті об'їзду слід очікувати затримку до 90 хвилин. Усі відхилення від графіка можна побачити на портaлі uz-vezemo", - вказали в УЗ.
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