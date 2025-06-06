Не працює частина гілки київського метро: в КМВА попередили про зміни режиму роботи
Київ • УНН
Через пошкодження колій між станціями "Дарниця" та "Лівобережна" поїзди метро курсують лише між "Академмістечком" та "Арсенальною". Організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М.
Унаслідок пошкодження колії київського метро між станціями Дарниця та Лівобережна, поїзди рухатимуться лише між певними зупинками. Також організовано дублюючий автобусний маршрут. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає УНН.
Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця"-"Лівобережна" червоної лінії метро. Поїзди рухатимуться лише між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" з інтервалом орієнтовно 6 хвилин
Зазначається, що наземна частина станцій "Дніпро" - "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід.
На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт - доба
За інформацією Київської міської військової адміністрації, до повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій.
Також повідомляється, що організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М.
Автобуси курсують за таким маршрутом:
- у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";
- у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська".
Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.
"Маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену. Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок", - додали в КМВА.
Нагадаємо
У ніч на 6 червня росія здійснила комбіновану атаку на столицю України із застосуванням балістичних ракет і дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії київського метро.
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