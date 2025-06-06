Не работает часть ветки киевского метро: в КГВА предупредили об изменениях режима работы

Из-за повреждения путей между станциями "Дарница" и "Левобережная" поезда метро курсируют только между "Академгородком" и "Арсенальной". Организован дублирующий автобусный маршрут № 1М.

В результате повреждения путей киевского метро между станциями Дарница и Левобережная, поезда будут двигаться только между определенными остановками. Также организован дублирующий автобусный маршрут. Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН. В результате массированного обстрела столицы повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница" - "Левобережная" красной линии метро. Поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" с интервалом ориентировочно 6 минут - говорится в заметке КГВА. Отмечается, что наземная часть станций "Днепр" - "Лесная" временно закрыты на вход и выход. На месте работают все необходимые специалисты, в частности специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ - сутки - сообщили в КГВА. По информации Киевской городской военной администрации, до полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только те поезда метро, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций. Также сообщается, что организован дублирующий автобусный маршрут № 1М. Автобусы курсируют по следующему маршруту: - в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" – вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная"; - в обратном направлении – тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская". Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко. "Маршрут будет работать на время ограничений в работе метрополитена. Просим пассажиров учитывать изменения при планировании поездок", - добавили в КГВА. Напомним В ночь на 6 июня россия осуществила комбинированную атаку на столицу Украины с применением баллистических ракет и дронов. В результате обстрела повреждены пути киевского метро. Массированная атака на Киев: есть пострадавшие, попадание в многоэтажку, падение обломков в разных районах