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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
5 июня, 16:58 • 38432 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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Не работает часть ветки киевского метро: в КГВА предупредили об изменениях режима работы

Киев • УНН

 • 1802 просмотра

Из-за повреждения путей между станциями "Дарница" и "Левобережная" поезда метро курсируют только между "Академгородком" и "Арсенальной". Организован дублирующий автобусный маршрут № 1М.

Не работает часть ветки киевского метро: в КГВА предупредили об изменениях режима работы

В результате повреждения путей киевского метро между станциями Дарница и Левобережная, поезда будут двигаться только между определенными остановками. Также организован дублирующий автобусный маршрут. Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.

В результате массированного обстрела столицы повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница" - "Левобережная" красной линии метро. Поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" с интервалом ориентировочно 6 минут

- говорится в заметке КГВА.

Отмечается, что наземная часть станций "Днепр" - "Лесная" временно закрыты на вход и выход.

На месте работают все необходимые специалисты, в частности специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ - сутки

- сообщили в КГВА.

По информации Киевской городской военной администрации, до полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только те поезда метро, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций.

Также сообщается, что организован дублирующий автобусный маршрут № 1М.

Автобусы курсируют по следующему маршруту:

- в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" – вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";

- в обратном направлении – тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская".

Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

"Маршрут будет работать на время ограничений в работе метрополитена. Просим пассажиров учитывать изменения при планировании поездок", - добавили в КГВА.

Напомним

В ночь на 6 июня россия осуществила комбинированную атаку на столицу Украины с применением баллистических ракет и дронов. В результате обстрела повреждены пути киевского метро.

Массированная атака на Киев: есть пострадавшие, попадание в многоэтажку, падение обломков в разных районах06.06.25, 00:50 • 13874 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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