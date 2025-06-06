В Киевской области из-за вражеского удара повреждены пути: некоторые поезда изменят маршрут

В Киевской области в результате атаки рф повреждены железнодорожные пути, ряд поездов изменят маршрут, сообщили в Укрзализныце в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Обстрелом повреждены пути в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи) - сообщили в УЗ.

По данным компании, речь идет о следующих направлениях:

На Киев:

785/791 Кременчуг, Кропивницкий - Киев;

79 Днепр - Львов;

119 Днепр - Хелм;

37 Запорожье - Киев;

Из Киева:

732 Киев - Запорожье;

44 Ивано-Франковск - Черкассы.

"В результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть на портале uz-vezemo", - указали в УЗ.

Не работает часть ветки киевского метро: в КГВА предупредили об изменениях режима работы