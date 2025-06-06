В Киевской области из-за вражеского удара повреждены пути: некоторые поезда изменят маршрут
Киев • УНН
Обстрелом повреждены пути в Киевской области. Ряд поездов трипольского направления будут следовать через Фастов, возможны задержки до 90 минут.
В Киевской области в результате атаки рф повреждены железнодорожные пути, ряд поездов изменят маршрут, сообщили в Укрзализныце в пятницу в соцсетях, пишет УНН.
Обстрелом повреждены пути в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи)
По данным компании, речь идет о следующих направлениях:
На Киев:
- 785/791 Кременчуг, Кропивницкий - Киев;
- 79 Днепр - Львов;
- 119 Днепр - Хелм;
- 37 Запорожье - Киев;
Из Киева:
- 732 Киев - Запорожье;
- 44 Ивано-Франковск - Черкассы.
"В результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть на портале uz-vezemo", - указали в УЗ.
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