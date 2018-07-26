В стиле Брежнева: в США отреагировали на поцелуй Юнкером Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, возможно, и держалась за руки с президентом США Дональдом Трампом, но президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер решил действовать в стиле Леонида Брежнева. Об этом пишет Politico, передает УНН.
После встречи с Юнкером в Белом доме в среду и обещанием решить разногласия по вопросам торговли между ЕС и США Трамп опубликовал в Twitter фотографию себя во время объятий с Юнкером, который целует президента США.
"Очевидно, что Европейский Союз, представленный Юнкером, и Соединенные Штаты, представленные мной, любят друг друга" - написал Трамп.
Издание отмечает, что лишь 11 дней назад Трамп назвал ЕС одним из крупнейших врагов Америки.
Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018