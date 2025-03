В стиле Брежнева: в США отреагировали на поцелуй Юнкером Трампа

После встречи с Юнкером в Белом доме в среду и обещанием решить разногласия по вопросам торговли между ЕС и США Трамп опубликовал в Twitter фотографию себя во время объятий с Юнкером, который целует президента США.

"Очевидно, что Европейский Союз, представленный Юнкером, и Соединенные Штаты, представленные мной, любят друг друга" - написал Трамп.

Издание отмечает, что лишь 11 дней назад Трамп назвал ЕС одним из крупнейших врагов Америки.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018