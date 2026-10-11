У США знайшли спосіб відновлювати пошкоджені хрящі: вчені заговорили про лікування артриту без операцій

Американські вчені зі Стенфордського університету виявили спосіб стимулювати відновлення суглобового хряща, який зазвичай майже не регенерує. Експериментальне лікування вже показало результати на тваринах і людських тканинах. Про це повідомляє ScienceDaily з посиланням на Stanford Medicine, пише УНН.

Деталі

Дослідники встановили, що блокування певного білка, кількість якого збільшується з віком, може запускати відновлення хрящової тканини. Саме її поступове руйнування є однією з головних причин розвитку остеоартриту.

Під час експериментів на старих мишах лікування допомогло відновити втрачений хрящ. Крім того, воно зменшило ризик розвитку остеоартриту після травм колінного суглоба.

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Науковці також випробували підхід на людських хрящових тканинах, отриманих під час операцій із заміни колінного суглоба. Після застосування інгібітора клітини почали формувати нову функціональну хрящову тканину.

Дослідники вважають, що відкриття може стати основою для лікування остеоартриту без складних операцій із протезування суглобів.

Водночас метод поки залишається експериментальним. Його ефективність і безпечність для пацієнтів ще необхідно підтвердити під час клінічних випробувань.

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