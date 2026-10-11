В США нашли способ восстанавливать повреждённые хрящи: учёные заговорили о лечении артрита без операций

Американские ученые из Стэнфордского университета обнаружили способ стимулировать восстановление суставного хряща, который обычно почти не регенерирует. Экспериментальное лечение уже показало результаты на животных и человеческих тканях. Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на Stanford Medicine, пишет УНН.

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Исследователи установили, что блокирование определенного белка, количество которого увеличивается с возрастом, может запускать восстановление хрящевой ткани. Именно ее постепенное разрушение является одной из главных причин развития остеоартрита.

Во время экспериментов на старых мышах лечение помогло восстановить утраченный хрящ. Кроме того, оно снизило риск развития остеоартрита после травм коленного сустава.

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Ученые также испытали этот подход на человеческих хрящевых тканях, полученных во время операций по замене коленного сустава. После применения ингибитора клетки начали формировать новую функциональную хрящевую ткань.

Исследователи считают, что открытие может стать основой для лечения остеоартрита без сложных операций по протезированию суставов.

В то же время метод пока остается экспериментальным. Его эффективность и безопасность для пациентов еще необходимо подтвердить в ходе клинических испытаний.

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