У США висунули нові звинувачення олігархам Коломойському і Боголюбову
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У середу прокуратура США висунула звинувачення українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову у використанні незаконно привласнених коштів для купівлі нерухомості в Огайо, передає УНН із посиланням на Reuters.
Відзначається, що Коломойський раніше відкинув аналогічні звинувачення, що стосуються власності у Кентуккі і Техасі.
У заяві міністерства юстиції США стверджувалося, що фігуранти використовували незаконно привласнені кошти ПриватБанку для купівлі комерційної нерухомості в Огайо, і що у США її конфіскували.
Прокуратура США заявила, що у період з 2008 до 2016 року Коломойський і Боголюбов незаконно отримували позики у банку, пізніше відмивали гроші через офшори ПриватБанку на Кіпрі і перераховували у США.
В цілому, за даними Міністерства юстиції, нерухомість олігархів у трьох штатах США коштує понад 60 мільйонів доларів.
Нагадаємо, у травні 2019 року ПриватБанк подав позов у канцелярський суд штату Делавер у США до колишнього акціонера банку Ігоря Коломойського.
У суді ПриватБанк, який був націоналізований у 2016 році, заявляє, що його колишні власники відмили у США майже 800 млн доларів.