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У США проведуть власне “Євробачення” у 2022 році

Київ • УНН

 • 19328 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Сполучені штати Америки заявили про проведення пісенного конкурсу American Song Contest в 2022 році. Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби сайту конкурсу “Євробачення”, пише УНН.

У США проведуть власне “Євробачення” у 2022 році

Деталі

Як повідомляють організатори, пісенний конкурс пройде в США за підтримки NBC (американська виробничо-комерційна телекомпанія і належить їй телевізійна мережа- ред.), яка буде транслювати ефіри.

Відзначається, що на конкурсі American Song Contest будуть представлені всі 50 штатів, 5 територій США і столиця країни Вашингтон. Артисти будуть змагатися за перемогу в категорії "Краща оригінальна пісня".

Конкурс складатиметься з трьох раундів - відбіркові раунди, півфінали та фінал. На ньому будуть представлені різні жанри музики. Участь братимуть гурти, дуети та артисти з сольним виступом.

Крім голосування фанатів, журі, що складається з професіоналів музичної індустрії, також поділиться своїм досвідом з конкурсом.

Додамо

Виступ групи Go_A, яка представляє Україну на конкурсі "Євробачення-2021", визнали найкращим на другий день репетицій.

За прогнозами букмекерів, у трійці претендентів на переможця конкурсу, який відбудеться в Роттердамі, залишаються Мальта, Франція і Швейцарія.

Напередодні стало відомо, що друга репетиція представників України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2021" в Роттердамі (Нідерланди), групи Go-A відбудеться без солістки колективу Катерини Павленко.

В результаті, солістка Go-A повідомила про негативний результат тесту на коронавірус.

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