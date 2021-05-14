В США проведут собственное “Евровидение” в 2022 году
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Соединенные штаты Америки заявили о проведении песенного конкурса American Song Contest в 2022 году. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы сайта конкурса Евровидения, пишет УНН.
Детали
Как сообщают организаторы, песенный конкурс пройдет в США при поддержке NBC (американская коммерческая телекомпания и принадлежащая ей телевизионная сеть- ред.), которая будет транслировать эфиры.
Отмечается, что на конкурсе American Song Contest будут представлены все 50 штатов, 5 территорий США и столица страны Вашингтон. Артисты будут соревноваться за победу в категории “Лучшая оригинальная песня”.
Конкурс будет состоять из трех раундов — отборочные раунды, полуфиналы и финал. На нем будут представлены разные жанры музыки. Участие примут группы, дуэты и артисты с сольным выступлением.
Помимо голосования фанатов, жюри, состоящее из профессионалов музыкальной индустрии, также поделится своим опытом с конкурсом.
Добавим
Выступление группы Go_A, которая представляет Украину на конкурсе “Евровидение-2021”, признали лучшим на второй день репетиций.
По прогнозам букмекеров, в тройке претендентов на победителя конкурса, который состоится в Роттердаме, остаются Мальта, Франция и Швейцария .
Накануне стало известно, что вторая репетиция представителей Украины на международном песенном конкурсе “Евровидение 2021” в Роттердаме (Нидерланды), группы Go-A состоится без солистки коллектива Екатерины Павленко.
В результате, солистка Go-A сообщила об отрицательном результате теста на коронавирус.