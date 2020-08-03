У США повідомили, що країна вступила у нову фазу пандемії коронавірусу

"Ми знаходимося у новій фазі... Нинішня ситуація відрізняється від того, що ми мали у березні і квітні. Вірус надзвичайно поширився як у сільській місцевості, так і у містах", - заявила доктор Дебора Біркс.

Зазначається, що через це вона звернулася до жителів сільської місцевості стосовно поширення коронавірусу. Як вказує лікар, люди, які живуть у сім'ях з кількох поколінь, повинні носити маски навіть удома, щоб захистити людей похилого віку або людей з супутніми захворюваннями.

"Ви не маєте імунітету і не захищені від цього вірусу", - заявила вона.

На важливості носіння масок наголосив також помічник міністра охорони здоров'я і соціальних служб адмірал Бретт Жируар .

"Якщо ми цього не зробимо, чи не обмежимо скупчення людей у закритих просторах, вірус так і буде поширюватися. Ми дуже стурбовані і це дуже серйозне питання", - заявив він.

Як повідомлялося раніше в УНН, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за 18 млн.