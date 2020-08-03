В США сообщили, что страна вступила в новую фазу пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. США вступили в новую фазу пандемии коронавируса, когда инфекция стала "чрезвычайно распространенной" как в сельской местности, так и в городах, заявили в воскресенье эксперты Белого дома. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.
"Мы находимся в новой фазе... Нынешняя ситуация отличается от той, что мы имели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах", - заявила доктор Дебора Биркс.
Отмечается, что из-за этого она обратилась к жителям сельской местности относительно распространения коронавируса. Как указывает врач, люди, которые живут в семьях из нескольких поколений, должны носить маски даже дома, чтобы защитить пожилых людей или людей с сопутствующими заболеваниями.
"Вы не имеете иммунитета и не защищены от этого вируса", - заявила она.
Важность ношения масок отметил также помощник министра здравоохранения и социальных служб адмирал Бретт Жируар.
"Если мы этого не сделаем, не ограничим скопление людей в закрытых пространствах, вирус так и будет распространяться. Мы очень обеспокоены и это очень серьезный вопрос", - заявил он.
Как сообщалось ранее в УНН, количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 18 млн.