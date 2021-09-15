Помер відомий канадський комік Макдональд

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Канадський комікс народився в Квебеку в 1959 році і почав свою роботу в канадських клубах, а потім переїхав до США, щоб займатися написанням телекомедій. Він працював у програмі Roseanne, перш ніж приєднатися до Saturday Night Live, щоб проводити пародійний сюжет новин на вихідні.

Макдональд мав шанувальників у США та у всьому світі. Він також був відомий своїми ролями в таких комедійних фільмах, як “Брудна робота”, Біллі Медісон та “Доктор Дулітл”.

За даними “Дедлайн”, він мав з’явитися на Нью -Йоркському фестивалі комедії в листопаді.

Макдональд був відомий своїм невиразним стилем подачі та враженнями від таких голлівудських зірок, як Берт Рейнольдс, Клінт Іствуд та Квентін Тарантіно.

Після звільнення з Saturday Night Live він знявся у власному комедійному серіалі “Норма” з 1999 по 2001 рік. Він також проводив програму Netflix під назвою Norm Macdonald Has Show у 2018 році.

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