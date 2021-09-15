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Умер известный канадский комик Макдональд

Умер известный канадский комик Макдональд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Комик Норм Макдональд скончался в возрасте 61 года в США после девятилетнего частной борьбы с раком. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Канадский комикс родился в Квебеке в 1959 году и начал свою работу в канадских клубах, а затем переехал в США, чтобы заниматься написанием телекомедий. Он работал в программе Roseanne, прежде чем присоединиться к Saturday Night Live, чтобы проводить пародийный сюжет новостей на выходные.

Макдональд имел поклонников в США и во всем мире. Он также был известен своими ролями в таких комедийных фильмах, как “Грязная работа”, Билли Мэдисон и “Доктор Дулитл”.

По данным “Дедлайн”, он должен был появиться на Нью-йоркской фестивале комедии в ноябре.

Макдональд был известен своим невыразительным стилем подачи и впечатлениями от таких голливудских звезд, как Берт Рейнольдс, Клинт Иствуд и Квентин Тарантино.

После освобождения из Saturday Night Live он снялся в собственном комедийном сериале “Норма” с 1999 по 2001 год. Он также проводил программу Netflix под названием Norm Macdonald Has Show в 2018 году.

Напомним

Умерла мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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