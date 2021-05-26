У США поліція видала ордер на арешт Меріліна Менсона за звинуваченням в нападі

Цитата

“У поліцейського управління Гілфорда є діючий ордер на арешт Брайана Хью Ворнера (також відомого як Мерилін Менсон) за двома пунктами проступку класу А в зв’язку з інцидентом в павільйоні Банку Нью-Гемпшира в 2019 році”, — говориться в повідомленні.

Деталі

За даними поліції, Менсон, його агент і адвокат були раніше повідомлені про видачу ордена, однак не вжили зусиль, щоб повернутися в Нью-Гемпшир, щоб відповісти на звинувачення.

Повідомляється, що Менсон давав концерт в павільйоні Bank of NH 18 серпня 2019 року, коли відбулися передбачувані напади.

Так, правопорушення може спричинити за собою тюремне ув’язнення терміном менше одного року і штраф в розмірі 2 000 доларів США або менше.

Також передбачувані напади не носять сексуального характеру, як про це питали кілька засобів масової інформації у зв’язку з низкою інших звинувачень, висунутих проти Менсона.

Доповнення

За даними інтернет-порталу TMZ, звинувачення можуть стосуватися інциденту в 2019 році, коли Менсон під час концерту в Нью-Гемпширі плюнув в відеооператора.

Нагадаємо, прокуратура округу Лос-Анджелес (штат Каліфорнія) прийняла рішення не висувати проти співака Меріліна Менсона офіційні звинувачення в зґвалтуванні жінки в жовтні 2011 року.



Як повідомляв УНН, прокуратура Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) відмовилася ініціювати розслідування відносно голови правління, президента і головного виконавчого директора телекомпанії CBS Леслі Мунвес, якого раніше декілька жінок звинуватили в домаганнях і залякуванні.