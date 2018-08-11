Прокуратура Лос-Анджелеса не буде висувати проти Меріліна Менсона звинувачення в згвалтуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Прокуратура округу Лос-Анджелес (штат Каліфорнія) прийняла рішення не висувати проти співака Меріліна Менсона офіційні звинувачення в згвалтуванні жінки в жовтні 2011 року. Про це повідомив в п’ятницю новинний портал TMZ, інформує УНН.
За його даними, в цьому випадку за законами Каліфорнії закінчився крайній термін, відведений для проведення слідства і передачі справи до суду. Крім того, потерпіла, судячи з усього, відмовилася від наміру засудити Менсона і перестала співпрацювати з прокуратурою.
Як повідомляв УНН, на початку місяця прокуратура Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) відмовилася ініціювати розслідування відносно голови правління, президента і головного виконавчого директора телекомпанії CBS Леслі Мунвеса, якого раніше кілька жінок звинуватили у домаганнях і залякуванні.