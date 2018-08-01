У США не стали заводити справу на обвинуваченого в домаганнях директора CBS
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Прокуратура Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) відмовилася ініціювати розслідування відносно голови правління, президента і головного виконавчого директора телекомпанії CBS Леслі Мунвеса, якого раніше кілька жінок звинуватили у домаганнях і залякуванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NBC.
За його даними, жінка, що побажала залишитися невідомою у лютому звернулася у правоохоронні органи, розповівши їм про неналежну поведінку Мунвеса по відношенню до неї, нібито ще у 1980-х роках. Всього, за її словами, було три інциденти, при яких Мунвес насильно схилив її до небажаної близькості.
Як зазначає канал, прокурори відмовили у проханні провести відповідне розслідування, пояснивши це закінченням терміну давності. В іншому випадку 68-річному голові CBS могли б загрожувати звинувачення за трьома пунктами.
У п’ятницю The New Yorker опублікував матеріал на основі бесід з шістьма жінками, які стверджують, що Мунвес домагався до них. Інциденти, за їхніми словами, відбувалися в період з 1985-го по 2006 рік. Дві з цих жінок також звинуватили Мунвес в спробах за допомогою погроз примусити їх не розповідати про згадані епізодах. Всі потерпілі вважають, що їхня кар’єра постраждала через відмову.
Рада директорів CBS в понеділок за підсумками наради оголосила, що компанія проведе внутрішнє розслідування за фактом звинувачень. Воно буде доручено сторонній та незалежній організації.