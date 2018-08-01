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В США не стали заводить дело на обвиняемого в домогательствах директора CBS

В США не стали заводить дело на обвиняемого в домогательствах директора CBS

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Прокуратура Лос-Анджелеса (штат Калифорния) отказалась инициировать расследование в отношении председателя правления, президента и главного исполнительного директора телекомпании CBS Лесли Мунвеса, которого ранее несколько женщин обвинили в домогательствах и запугивании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NBC.

По данным телеканала, женщина, пожелавшая остаться неизвестной в феврале обратилась в правоохранительные органы, рассказав им о ненадлежащем поведении Мунвеса по отношению к ней, якобы еще в 1980-х годах. Всего, по ее словам, было три инцидента, при которых Мунвес насильно склонил ее к нежелательной близости.

Как отмечает канал, прокуроры отказали в просьбе провести соответствующее расследование, объяснив это истечением срока давности. В противном случае 68-летнему главе CBS могли бы угрожать обвинения по трем пунктам.

В пятницу The New Yorker опубликовал материал на основе бесед с шестью женщинами, которые утверждают, что Мунвес добивался к ним. Инциденты, по их словам, происходили в период с 1985-го по 2006 год. Две из этих женщин также обвинили Мунвеса в попытках с помощью угроз заставить их говорить об упомянутых эпизодах. Все пострадавшие считают, что их карьера пострадала из-за отказа.

Совет директоров CBS в понедельник по итогам совещания объявил, что компания проведет внутреннее расследование по факту обвинений. Оно будет поручено посторонней и независимой организации.

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