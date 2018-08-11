Прокуратура Лос-Анджелеса не будет выдвигать против Мэрилина Мэнсона обвинения в изнасиловании
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. ППрокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) приняла решение не выдвигать против певца Мэрилина Мэнсона официальные обвинения в изнасиловании женщины в октябре 2011 года. Об этом сообщил в пятницу новостной портал TMZ, информирует УНН.
По его данным, в этом случае по законам Калифорнии истек крайний срок, отпущенный для проведения следствия и передачи дела в суд. Кроме того, потерпевшая, судя по всему, отказалась от намерения засудить Мэнсона и перестала сотрудничать с прокуратурой.
Как сообщал УНН, в начале месяца прокуратура Лос-Анджелеса (штат Калифорния) отказалась инициировать расследование в отношении главы правления, президента и главного исполнительного директора телекомпании CBS Лесли Мунвеса, который ранее несколько женщин обвинили в домогательствах и запугивании.